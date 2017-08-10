|
Форвард Дао Лассина перешел в «Гомель»
11.08.2017 14:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ивуарийский нападающий Дао Лассина стал игроком «Гомеля», сообщает официальный сайт клуба.
Контракт с игроком рассчитан до конца нынешнего сезона.
Футболист выступал за молдавские клубы «Саксан» и «Заря», казахстанский «Актобе», а в минувшем сезоне 20-летний нападающий защищал цвета израильских клубов высшей лиги: «Хапоэль» (Ашкелон) и «Бней Сахнин». В составе этих команд он провел 14 матчей и отличился тремя забитыми мячами.
В «Гомеле» Дао Лассина будет выступать под 11-м номером.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ивуарийский нападающий Дао Лассина стал игроком «Гомеля», сообщает официальный сайт клуба.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии