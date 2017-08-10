Форвард Дао Лассина перешел в «Гомель»

Ивуарийский нападающий Дао Лассина стал игроком «Гомеля», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с игроком рассчитан до конца нынешнего сезона.

Футболист выступал за молдавские клубы «Саксан» и «Заря», казахстанский «Актобе», а в минувшем сезоне 20-летний нападающий защищал цвета израильских клубов высшей лиги: «Хапоэль» (Ашкелон) и «Бней Сахнин». В составе этих команд он провел 14 матчей и отличился тремя забитыми мячами.

В «Гомеле» Дао Лассина будет выступать под 11-м номером.