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Чемпионат мира. Талай и Герман вышли в полуфинал 100 м с барьерами
11.08.2017 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусские спортсменки Алина Талай и Эльвира Герман пробились в полуфинал на 100 м с барьерами.
Чемпионат мира
Лондон
Женщины
100 м с барьерами
1. Кендра Харрисон (США) – 12,60
2. Алина Талай (Беларусь) – 12,88 (личный рекорд сезона)
…
4. Эльвира Герман (Беларусь) – 13,01
Полуфинальные забеги начинаются сегодня в 21.05 по белорусскому времени.
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Белорусские спортсменки Алина Талай и Эльвира Герман пробились в полуфинал на 100 м с барьерами.
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