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Чемпионат мира. Талай и Герман вышли в полуфинал 100 м с барьерами

11.08.2017 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусские спортсменки Алина Талай и Эльвира Герман пробились в полуфинал на 100 м с барьерами.

Чемпионат мира

Лондон

Женщины

100 м с барьерами

1. Кендра Харрисон (США) – 12,60

2. Алина Талай (Беларусь) – 12,88 (личный рекорд сезона)

4. Эльвира Герман (Беларусь) – 13,01

 

Полуфинальные забеги начинаются сегодня в 21.05 по белорусскому времени.

 
 
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Белорусские спортсменки Алина Талай и Эльвира Герман пробились в полуфинал на 100 м с барьерами.

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