Голкипер «Крумкачоў» Антон Шунто сыграл за дубль в качестве полевого игрока

В матче 18-го тура чемпионата дублеров «Крумкачы» на своем поле потерпели разгромное поражение от могилевского «Днепра» (0:7).

Отметим, что в составе хозяев находился всего один запасной – голкипер Антон Шунто, который в качестве полевого игрока вышел на замену на 71-й минуте.