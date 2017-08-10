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Голкипер «Крумкачоў» Антон Шунто сыграл за дубль в качестве полевого игрока
11.08.2017 17:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 18-го тура чемпионата дублеров «Крумкачы» на своем поле потерпели разгромное поражение от могилевского «Днепра» (0:7).
Отметим, что в составе хозяев находился всего один запасной – голкипер Антон Шунто, который в качестве полевого игрока вышел на замену на 71-й минуте.
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В матче 18-го тура чемпионата дублеров «Крумкачы» на своем поле потерпели разгромное поражение от могилевского «Днепра» (0:7).
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