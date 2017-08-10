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Зарипов подал апелляцию в CAS на 2-летнюю дисквалификацию за допинг

11.08.2017 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Данис Зарипов, на два года дисквалифицированный за допинг, обратился в Спортивный арбитражный суд.

«Мы подали апелляцию в CAS. Положительный исход дела будет для меня как победа в Кубке Гагарина», – сказал Зарипов.

Зарипов перешел в «Ак Барс» из «Магнитки» в нынешнее межсезонье, однако позже контракт был расторгнут. КХЛ сообщила, что положительная допинг-проба была взята по ходу сезона-2016/17, Зарипов получил 2-летнюю дисквалификацию.

 

 
 
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Нападающий Данис Зарипов, на два года дисквалифицированный за допинг, обратился в Спортивный арбитражный суд.

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