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Азаренко не выступит в Цинциннати по семейным обстоятельствам

11.08.2017 17:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг — Sputnik. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко снялась с турнира в Цинциннати (США) по личным обстоятельствам, сообщает Sputnik.

Соревнования серии Masters на хардовых кортах стартуют в Мейсоне (штат Огайо) 12 августа.

Азаренко не выступит в Цинциннати по семейным обстоятельствам
© AFP/ JEWEL SAMAD
Дело об опекунстве над сыном Азаренко отказались передавать в Беларусь

"Я очень расстроена, что мне пришлось сняться с Western&Southern Open в ходе сложившейся семейной ситуации", — сказала Азаренко, слова которой приводит официальный сайт турнира.

Белорусская спортсменка выразила надежду, что в будущем сможет вернутся в Цинциннати и выступить "перед вашими замечательными болельщиками".

Ранее сообщалось, что Азаренко отказалась от участия в теннисном турнире в Стэнфорде. Причиной стало вирусное заболевание.

Накануне стало известно, что спортсменка готовится в суде отстаивать право на опеку своего сына Лео. Ребенок сейчас находится в Лос-Анджелесе вместе с отцом и, согласно решению, суда ему запрещено покидать город. В связи с этим Азаренко может пропустить и US Open.  

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Теги: Минск
 
 
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Спортсменка рассказала, что расстроена и с нетерпением ждет того времени, когда сможет выступить на турнире.

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