Минское «Динамо» набрало 4 очка в таблицу коэффициентов УЕФА, БАТЭ – 2,5

В нынешнем еврокубковом сезоне минское «Динамо» набрало 4 очка в таблицу коэффициентов УЕФА. Напомним, минчане выбыли из розыгрыша Лиги Европы в 3-м квалификационном раунде, уступив кипрскому АЕКу.

БАТЭ продолжает выступление в Лиге Европы. В раунде плей-офф борисовчане сыграют с украинской «Александрией». Пока БАТЭ набрал 2,5 очка в таблицу коэффициентов УЕФА для Беларуси.

«Шахтер» и брестское «Динамо» добавили в таблицу по 0,5 баллов.

Отметим, что последние 2 сезона минское «Динамо» набирает больше очков, чем БАТЭ.