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Минское «Динамо» набрало 4 очка в таблицу коэффициентов УЕФА, БАТЭ – 2,5
11.08.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В нынешнем еврокубковом сезоне минское «Динамо» набрало 4 очка в таблицу коэффициентов УЕФА. Напомним, минчане выбыли из розыгрыша Лиги Европы в 3-м квалификационном раунде, уступив кипрскому АЕКу.
БАТЭ продолжает выступление в Лиге Европы. В раунде плей-офф борисовчане сыграют с украинской «Александрией». Пока БАТЭ набрал 2,5 очка в таблицу коэффициентов УЕФА для Беларуси.
«Шахтер» и брестское «Динамо» добавили в таблицу по 0,5 баллов.
Отметим, что последние 2 сезона минское «Динамо» набирает больше очков, чем БАТЭ.
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В нынешнем еврокубковом сезоне минское «Динамо» набрало 4 очка в таблицу коэффициентов УЕФА.
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