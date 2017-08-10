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Минское «Динамо» набрало 4 очка в таблицу коэффициентов УЕФА, БАТЭ – 2,5

11.08.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В нынешнем еврокубковом сезоне минское «Динамо» набрало 4 очка в таблицу коэффициентов УЕФА. Напомним, минчане выбыли из розыгрыша Лиги Европы в 3-м квалификационном раунде, уступив кипрскому АЕКу.

БАТЭ продолжает выступление в Лиге Европы. В раунде плей-офф борисовчане сыграют с украинской «Александрией». Пока БАТЭ набрал 2,5 очка в таблицу коэффициентов УЕФА для Беларуси.

«Шахтер» и брестское «Динамо» добавили в таблицу по 0,5 баллов.

 Отметим, что последние 2 сезона минское «Динамо» набирает больше очков, чем БАТЭ.

 
 
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В нынешнем еврокубковом сезоне минское «Динамо» набрало 4 очка в таблицу коэффициентов УЕФА.

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