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БАТЭ – «Динамо» Брест. Родионов, Нехайчик и Милевский выйдут в стартовых составах
11.08.2017 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы на матч 18-й тур чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест.
БАТЭ: Щербицкий, Булят, М.Володько, Милунович, Бага, Драгун, А.Володько, Иванич, Стасевич, Гордейчук, Родионов (к).
Запасные: Чичкан, Гайдучик, Березкин, Сигневич, Туоминен, Кендыш, Гвилия.
Динамо: Малерб, Гаврилович (к), Лебедев, Витус, , Веретило, Нехайчик, Легчилин, Нивалдо, Осучукву, Фамейе, Милевский.
Запасные: Руденок, Премудров, Василюк, Алисейко, Торрес, Вуячич, Иванов.
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Стали известны составы на матч 18-й тур чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест.
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