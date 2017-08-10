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БАТЭ – «Динамо» Брест. Гордейчук забил 9-й мяч в чемпионате и догнал Сароку в таблице бомбардиров

11.08.2017 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 18-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ принимает брестское «Динамо» (1:0, второй тайм).

Счет в матче открыл нападающий борисовчан Михаил Гордейчук. Это 9-й мяч Гордейчука в нынешнем чемпионате.

В таблице бомбардиров Гордейчук сравнялся с нападающим минского «Динамо» Антоном Сарокой.

Статистика чемпионата Беларуси

 
 
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В матче 18-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ принимает брестское «Динамо» (1:0, второй тайм).

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