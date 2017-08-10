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Виталий Жуковский: «Впервые за время, которое работаю в клубе, вынужден извиниться перед болельщиками»

11.08.2017 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после крупного поражения от «Городеи» (0:4) в матче 18-го тура чемпионата Беларуси извинился перед болельщиками.

«Впервые за то время, которое работаю в клубе, вынужден извиниться перед болельщиками. Мы и раньше проигрывали с таким счетом, но чтобы так, без эмоций... Такого прежде не случалось», – сказал Жуковский.

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после крупного поражения от «Городеи» (0:4) в матче 18-го тура чемпионата Беларуси извинился перед болельщиками.

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