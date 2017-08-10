Виталий Жуковский: «Впервые за время, которое работаю в клубе, вынужден извиниться перед болельщиками»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после крупного поражения от «Городеи» (0:4) в матче 18-го тура чемпионата Беларуси извинился перед болельщиками.

«Впервые за то время, которое работаю в клубе, вынужден извиниться перед болельщиками. Мы и раньше проигрывали с таким счетом, но чтобы так, без эмоций... Такого прежде не случалось», – сказал Жуковский.