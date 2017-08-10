|
Александр Ермакович: «Брестское «Динамо» сейчас на ходу. Мы очень рады, что обыграли крепкую команду»
11.08.2017 21:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат матча 18-го тура против брестского «Динамо» (1:0).
– «Динамо» сейчас на ходу – мы очень рады, что обыграли крепкую команду. Ожидали, что игра будет напряженная – такой она и получилась. Первый тайм в нашем исполнении не совсем удачный. В обороне сыграли не так, как хотели. Но во втором тайме мы сыграли достаточно надежно и использовали свой момент
- Кого из игроков своей команды выделили бы сегодня?
– Я бы не стал кого-то выделять. Команда ровно сыграла как первый тайм, так и второй.
- Повлияла ли подготовка к Лиге Европы на этот матч?
– Лига Европы – это Лига Европы, а чемпионат Беларуси – это чемпионат Беларуси. У нас была задача выиграть. Мы сегодня не думали о Лиге Европы – мы думали, как обыграть «Динамо». Что касается победы, то понятно, что это положительные эмоции, С хорошим настроением готовимся к Лиге Европы. Надо было правильно среагировать на последнее поражение. Довольны, что у нас получилось.
- Эта победа придаст уверенности?
– Любая победа придает уверенности, – сказал Ермакович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Ермакович: «Брестское «Динамо» сейчас на ходу. Мы очень рады, что обыграли крепкую команду»
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат матча 18-го тура против брестского «Динамо» (1:0).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии