Александр Ермакович: «Брестское «Динамо» сейчас на ходу. Мы очень рады, что обыграли крепкую команду»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат матча 18-го тура против брестского «Динамо» (1:0).

– «Динамо» сейчас на ходу – мы очень рады, что обыграли крепкую команду. Ожидали, что игра будет напряженная – такой она и получилась. Первый тайм в нашем исполнении не совсем удачный. В обороне сыграли не так, как хотели. Но во втором тайме мы сыграли достаточно надежно и использовали свой момент

- Кого из игроков своей команды выделили бы сегодня?

– Я бы не стал кого-то выделять. Команда ровно сыграла как первый тайм, так и второй.

- Повлияла ли подготовка к Лиге Европы на этот матч?

– Лига Европы – это Лига Европы, а чемпионат Беларуси – это чемпионат Беларуси. У нас была задача выиграть. Мы сегодня не думали о Лиге Европы – мы думали, как обыграть «Динамо». Что касается победы, то понятно, что это положительные эмоции, С хорошим настроением готовимся к Лиге Европы. Надо было правильно среагировать на последнее поражение. Довольны, что у нас получилось.

- Эта победа придаст уверенности?

– Любая победа придает уверенности, – сказал Ермакович.