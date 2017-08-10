Чемпионат мира. Талай пробилась в финал на дистанции 100 м с барьерами

Белорусская спортсменка Алина Талай пробилась в финал на 100 м с барьерами.

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100 м с барьерами

Алина Талай напрямую пробилась в финал, финишировав второй в своем забеге. Эльвира Герман финишировала 6-й и в финал не попала.

Финал пройдет 12 августа в 22.05 по белорусскому времени.