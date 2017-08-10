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Чемпионат мира. Талай пробилась в финал на дистанции 100 м с барьерами
11.08.2017 21:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская спортсменка Алина Талай пробилась в финал на 100 м с барьерами.
Чемпионат мира
Лондон
Женщины
100 м с барьерами
Алина Талай напрямую пробилась в финал, финишировав второй в своем забеге. Эльвира Герман финишировала 6-й и в финал не попала.
Финал пройдет 12 августа в 22.05 по белорусскому времени.
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Белорусская спортсменка Алина Талай пробилась в финал на 100 м с барьерами.
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