Александр Ермакович: «Заявление об увольнении? Я думаю, как пройти «Александрию». Поэтому таких мыслей у меня пока нет»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отметил, что мыслей о том, писать ли заявление об увольнении, у него нет.

- Виктор Гончаренко писал заявление об увольнении после поражения в Караганде. У вас таких мыслей не возникало?

– Я пока не думаю об этом. Я думаю, как пройти «Александрию». Поэтому таких мыслей у меня пока нет, – сказал Ермакович.

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