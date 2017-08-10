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Александр Ермакович: «Заявление об увольнении? Я думаю, как пройти «Александрию». Поэтому таких мыслей у меня пока нет»

11.08.2017 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отметил, что мыслей о том, писать ли заявление об увольнении, у него нет.

- Виктор Гончаренко писал заявление об увольнении после поражения в Караганде. У вас таких мыслей не возникало?

– Я пока не думаю об этом. Я думаю, как пройти «Александрию». Поэтому таких мыслей у меня пока нет, – сказал Ермакович.

Александр Ермакович: «Брестское «Динамо» сейчас на ходу. Мы очень рады, что обыграли крепкую команду»

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отметил, что мыслей о том, писать ли заявление об увольнении, у него нет.

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