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Александр Ермакович: «Заявление об увольнении? Я думаю, как пройти «Александрию». Поэтому таких мыслей у меня пока нет»
11.08.2017 21:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отметил, что мыслей о том, писать ли заявление об увольнении, у него нет.
- Виктор Гончаренко писал заявление об увольнении после поражения в Караганде. У вас таких мыслей не возникало?
– Я пока не думаю об этом. Я думаю, как пройти «Александрию». Поэтому таких мыслей у меня пока нет, – сказал Ермакович.
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Александр Ермакович: «Заявление об увольнении? Я думаю, как пройти «Александрию». Поэтому таких мыслей у меня пока нет»
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович отметил, что мыслей о том, писать ли заявление об увольнении, у него нет.
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