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Сергей Яромко: «Нашего болельщика амнистировали, доказательства «Ислочи» оказались ложными»
11.08.2017 21:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко рассказал, что АБФФ амнистировала болельщика «Городеи», которого
«Начну с того, что вокруг этого матча «Ислочь» пыталась раздуть скандал из-за инцидента с участием нашего болельщика и директором соперника. Перед игрой пришел официальный факс из федерации футбола, нашего болельщика амнистировали, доказательства «Ислочи» оказались ложными и болельщик с удовольствием сегодня посетил игру. Большое ему спасибо и спасибо федерации за то, что грамотно разобрались в этой нелепой ситуации», – сказал Яромко.
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Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко рассказал, что АБФФ амнистировала болельщика «Городеи», которого обвиняли в нанесении травмы директору «Ислочи».
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