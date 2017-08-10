Сергей Яромко: «Нашего болельщика амнистировали, доказательства «Ислочи» оказались ложными»

Главный тренер «Городеи» Сергей Яромко рассказал, что АБФФ амнистировала болельщика «Городеи», которого обвиняли в нанесении травмы директору «Ислочи».

«Начну с того, что вокруг этого матча «Ислочь» пыталась раздуть скандал из-за инцидента с участием нашего болельщика и директором соперника. Перед игрой пришел официальный факс из федерации футбола, нашего болельщика амнистировали, доказательства «Ислочи» оказались ложными и болельщик с удовольствием сегодня посетил игру. Большое ему спасибо и спасибо федерации за то, что грамотно разобрались в этой нелепой ситуации», – сказал Яромко.

АБФФ наказала болельщика «Городеи», который нанес баротравму директору «Ислочи» во время матча с «Днепром»