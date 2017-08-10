Талай перенесла вирусную инфекцию на чемпионате мира

Белорусская барьеристка Алина Талай перенесла вирусную инфекцию на страте чемпионата мира. Об этом сообщили в эфире «Евроспорта».

Напомним, Талай сумела пробиться в финал на дистанции 100 м с барьерами.

Несколько десятков участников проходящего в Лондоне чемпионата мира по легкой атлетике проходят лечение от гастроэнтерита. По данным британских медиков, в общей сложности за последние дни пострадали более 30 человек: речь идет как о спортсменах, так и тренерах и персонале.