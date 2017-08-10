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Талай перенесла вирусную инфекцию на чемпионате мира
11.08.2017 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская барьеристка Алина Талай перенесла вирусную инфекцию на страте чемпионата мира. Об этом сообщили в эфире «Евроспорта».
Напомним, Талай сумела пробиться в финал на дистанции 100 м с барьерами.
Несколько десятков участников проходящего в Лондоне чемпионата мира по легкой атлетике проходят лечение от гастроэнтерита. По данным британских медиков, в общей сложности за последние дни пострадали более 30 человек: речь идет как о спортсменах, так и тренерах и персонале.
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Белорусская барьеристка Алина Талай перенесла вирусную инфекцию на страте чемпионата мира.
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