ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Талай перенесла вирусную инфекцию на чемпионате мира

11.08.2017 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская барьеристка Алина Талай перенесла вирусную инфекцию на страте чемпионата мира. Об этом сообщили в эфире «Евроспорта».

Напомним, Талай сумела пробиться в финал на дистанции 100 м с барьерами.

Несколько десятков участников проходящего в Лондоне чемпионата мира по легкой атлетике проходят лечение от гастроэнтерита. По данным британских медиков, в общей сложности за последние дни пострадали более 30 человек: речь идет как о спортсменах, так и тренерах и персонале.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская барьеристка Алина Талай перенесла вирусную инфекцию на страте чемпионата мира.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Яромко: «Нашего болельщика амнистировали, доказательства «Ислочи» оказались ложными»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика