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Азаренко рассказала, почему она пропустит теннисный турнир в Цинциннати
11.08.2017 19:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 авг — Sputnik. Экс-первая ракетка мира, белоруска Виктория Азаренко рассказала, по каким причинам она приняла решение сняться с теннисного турнира, который стартует в американском штате Огайо 12 августа.
© AFP/ MICHAL CIZEK
Спортсменка рассказала, что вынуждена пропустить турнир ввиду семейных обстоятельств.
"Я очень расстроена, что мне пришлось сняться с Western&Southern Open в ходе сложившейся семейной ситуации", — цитирует слова Азаренко
Теннисистка добавила, что надеется в будущем выступить в Цинциннати. Ранее наша титулованная соотечественница снялась с турнира в Стэнфорде из-за вирусного заболевания.
Накануне стало известно, что Азаренко придется отстаивать в суде право на своего ребенка Лео, который на данный момент
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Белорусская спортсменка отметила, что сняться с турнира ее вынудили личные причины.
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