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Азаренко рассказала, почему она пропустит теннисный турнир в Цинциннати

11.08.2017 19:54 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 авг — Sputnik. Экс-первая ракетка мира, белоруска Виктория Азаренко рассказала, по каким причинам она приняла решение сняться с теннисного турнира, который стартует в американском штате Огайо 12 августа.

Азаренко рассказала, почему она пропустит теннисный турнир в Цинциннати
© AFP/ MICHAL CIZEK
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Спортсменка рассказала, что вынуждена пропустить турнир ввиду семейных обстоятельств.

"Я очень расстроена, что мне пришлось сняться с Western&Southern Open в ходе сложившейся семейной ситуации", — цитирует слова Азаренко официальный портал турнира.

Теннисистка добавила, что надеется в будущем выступить в Цинциннати. Ранее наша титулованная соотечественница снялась с турнира в Стэнфорде из-за вирусного заболевания.

Накануне стало известно, что Азаренко придется отстаивать в суде право на своего ребенка Лео, который на данный момент находится вместе со своим отцом в Лос-Анджелесе. По некоторой информации, теннисистка из-за семейных неурядиц может пропустить и престижный турнир US Open.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская спортсменка отметила, что сняться с турнира ее вынудили личные причины.

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