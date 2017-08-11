Вадим Девятовский: «Прошу прощения у всех болельщиков отечественной легкой атлетики за выступление сборной на ЧМ-2017»

Председатель БФЛА Вадим Девятовский в принес извинения за выступления белорусских атлетов на чемпионате мира-2017 в Лондоне.

«Еще не закончился чемпионат мира в Лондоне, но уже много накопилось, и хочется высказаться.

В первую очередь хочется попросить прощения у всех болельщиков отечественной легкой атлетики за выступление нашей сборной на этом крупнейшем легкоатлетическом соревновании года. Знаю, что разочаровали и не оправдали ожиданий.

К главному старту мы подошли с обидными потерями. Но даже с теми атлетами, которые приехали в Лондон, мы, исходя из итоговых протоколов, способны были бороться за медали чемпионата мира. Хоть одну, но обязаны были брать в эти дни. Сказать, что атлеты, на которых мы рассчитывали, не боролись, я не могу. Но факт красноречивее всех обстоятельств — медалей нет. У Паши Борейши в финале метания молота был шанс побороться за медаль, и он его упустил, как упустили этот шанс и Татьяна Холодович в метании копья, Анна Малыщик в метании молота, Юлия Леонтюк в толкании ядра. Все они также пробивались в финальную часть чемпионата мира и, судя по конечным результатам, первой тройке в каждом из их видов и реальным возможностям наших спортсменов, могли стоять на пьедестале почета на Лондонском стадионе. Также, по данным, полученным на контрольной тренировке, в хорошей форме приехала и Марина Арзамасова, которая не смогла пройти квалификационный барьер, объяснив случившееся тем, что на последних метрах у нее свело ногу и на финише она сбила темп вследствие чего не попала в заветную тройку, финишировав четвертой. Да, такое случается и у чемпионки мира, и у других атлетов на этом чемпионате: в драматичных финалах мы видели, что из под самого носа из-за этих же проблем уходило даже золото.

Да, есть еще женский финал на 100 м с/б, где будет выступать наша Алина Талай, которая от забега к забегу добавляет, и мы ее поздравляем с этим. Мы помним, как сложился для Алины финал в Пекине, и мы от души желаем ей повторения успеха прошлого чемпионата мира. Но надо быть объективными и видеть, что в этом году восьмерка лучших в этом виде легкой атлетики на порядок сильнее Пекинской восьмерки (все четыре американки в финале, австралийка в полной боевой готовности и также в уме держим немку, которой Алина пока проигрывала в этом году). Алине однозначно будет тяжелее в лондонском финале, чем в том пекинском.

Дай бог, чтобы я ошибался, и для нее все сложилось легко и удачно. В любом случае, Алина, мы верим в тебя!

В спортивной ходьбе в Лондоне вряд ли нам придется бороться за места, и если я ошибаюсь, то буду очень этому рад. Из положительного на этом чемпионате мира отмечу проход в полуфинал Эльвиры Герман с хорошим для нее результатом. Рад, что она не растерялась на огромном стадионе с мировыми лидерами. Понравилось, что Анна Малыщик с первой попытки уверенно выполнила квалификацию, чего раньше не было, и это серьезный сигнал ее движения вперед. Только жаль, что потеряла движение в финале. Рад, что Паша Борейша не растерялся в квалификации и в стрессе, оставив себе лишь один шанс в последней попытке, отправил молот за квалификационный норматив. Понравилась также перед финальными попытками разминка Паши на стадионе, где он себя вел спокойно и уверенно. Жаль, что одного сантиметра не хватило для попадания в восьмерку, где он мог бы еще улучшить свой результат и побороться за медаль. Это все бесценный опыт, и верю, что скоро Паша будет одним из лидеров мирового метания молота. Рад, что Татьяна Холодович уже без сомнений борется за медаль на каждом крупном соревновании, но все же ей нужно было брать медаль в Лондоне. Все для этого у нее есть, и это отмечают все специалисты. Причины недомета мы знаем, и этого можно было избежать. Алену Дубицкую жалко, так как она впервые столкнулась с решением судьи, который не засчитал проходную попытку из-за ошибки в исполнении техники движения, что, как следствие, сломало спортсменку. Алена, нужно быть сильнее! Мы знаем, на что ты способна. Твоя готовность позволяла тебе бороться за бронзу чемпионата. Не опускай руки, ты очень сильная! Я знаю, что у нас проходит смена поколений и мы перезагружаем всю нашу легкую атлетику. Но при этом, уже сегодня наши атлеты показывают очень достойные результаты не только дома, а уже в основном на самых крупных и престижных соревнованиях, занимая при этом призовые места. У нас растет шикарное молодое поколение, которое очень скоро, верю в это, встанет в строй вместе с лидерами и будет бороться за высокие места на взрослых топ-соревнованиях. Обращаюсь к вам, юные таланты: не тратьте время впустую, спортивное время очень быстротечно. В спорте нет мелочей и вы отдавайте себя полностью ему, веря в тренера, в свою мечту и Победу! Не бойтесь стремиться к Олимпийской медали! Удача смелых любит!

Я не хочу, чтобы негативный фон от выступления, смог отразиться на настроении нашей команды. Мы видим, где были допущены ошибки, и знаем, как в будущем их избежать. Мы видим, в чем у нас есть резерв. Выводы после летнего сезона будут сделаны самые серьезные и мы с тройной энергией пойдем только вперед.

Задачу, которую мы на себя взяли на Токио 2020, мы не снимаем и верим, что она обязательно будет нами выполнена. Для этого у нас есть все условия и возможности. В следующем году главным летним легкоатлетическим стартом станет чемпионат Европы в Берлине. Мы постараемся, приближаясь к Олимпиаде, быть сильнее и успешнее!

Алине завтра удачи, верим в тебя!

Вперед, Беларусь!» – написал Девятовский на своей странице в Facebook.