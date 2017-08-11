Игорь Криушенко: «Беларусь занимает 71-е место. Есть шансы попасть в четвертую корзину при жеребьевке отборочного турнира Eвро-2020»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко понимает, что попасть в финальную часть чемпионата мира-2018 практически нереально.

— У вас еще сохранились надежды попасть со сборной Белоруссии на ЧМ-2018 в России?

– Надежда умирает последней, поэтому и тренерский штаб национальной команды, и футболисты настраиваются биться в каждом матче отборочного турнира, пока есть формальные шансы зацепиться за финальную часть.

Но если смотреть реально на ситуацию, то сейчас уже больше работаем на долгосрочную перспективу, проводим смену поколений. Но даже это не отменяет необходимости биться за каждое очко в отборе к ЧМ-2018. Согласно последнему рейтингу ФИФА Беларусь занимает 71-е место. Есть шансы попасть в четвертую корзину при жеребьевке отборочного турнира Eвро-2020, что в определенном смысле повысит наши шансы на успех. Так что здесь долгосрочные и сиюминутные задачи идут рука об руку.

— Насколько сильно будете обновлять состав сборной?

— Те, кто был лидером, уже заканчивают играть. Я разговаривал и с Тимофеем Калачевым, и с Сергеем Корниленко, и с Александром Глебом. Первые двое уже четко сказали, что за сборную Беларуси больше выступать не будут. Поэтому нужно двигаться дальше, омолаживать команду. Тем более что сейчас немного легионеров в национальной команде. В основном ребята выступают в нашем внутреннем чемпионате, и каждого из них нужно подводить к выступлению на международной арене.

— Глеб рассказывал, что с большинством из ветеранов вы определились еще во время своего первого мартовского сбора после назначения главным тренером.

— Да, и не только с ветеранами. Тогда всех ребят собрали, чтобы познакомиться и обозначить основные направления работы. Приехал и Саша Глеб, несмотря на то, что те матчи сборной пропускал из-за дисквалификации. Я ему сообщил, что пока не буду его вызывать, а дальше посмотрим. Корниленко и Калачев сами сказали, что хотят сосредоточиться на играх за клуб. Некоторые травмы уже не позволяют им в полной мере выступать сразу в двух ипостасях — клубе и сборной. И они сами понимают, что надо уже давать дорогу молодежи. Поблагодарили ребят за выступления за сборную, и, думаю, было бы неплохо организовать для них прощальный матч, – сказал Криушенко.