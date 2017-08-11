Александр Володько: «Перенос туров? Изначально не зная ситуации, не одобрил. Считал, что сильный клуб должен в любой ситуации находить резервы»

Полузащитник БАТЭ Александр Володько прокомментировал победу над брестским «Динамо» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата страны.

– Турнирное положение нас обязывало побеждать. Последние игра завершилась с отрицательным счетом для нас и хорошо, что победили. В первом тайме была какая-то нервозность. Мне понравилась команда «Динамо-Брест». Есть много знакомых, старых и новых, поэтому для нас это очень важная победа с любой точки зрения.

- Антураж впечатлил?

– Великолепный уровень, как в еврокубках.

- Показалось, что все решил один момент: гол Гордейчука.

– Повторюсь, игра была уровня еврокубков. Поэтому априори моментов много быть не могло. Команды занимались своеобразным перетягиванием каната. Рады, что мы забили. Наверное, были моментики, которые мы должны были довести до второго взятия ворот. Ну и плюс команда справилась с тем навалом, который пытался организовать «Динамо».

- Считаете, что это был очень важный матч для БАТЭ с точки зрения турнирных перспектив?

– Мы все еще не на первом месте. Отставание на четыре очка от «Шахтера». Нам ни в коем случае нельзя терять очки…

- Было немало шума по поводу переноса матча с «Шахтером». Что скажешь?

– Честно, изначально не зная ситуации, мне это не нравилось. Я считал, что сильный клуб должен в любой ситуации находить резервы, играть. Но опять же, когда нам довели всю информацию, мы узнали, когда это было оговорено… Немножко с другой стороны посмотрели на все это. Больше всего не понравилось, что матч с «Шахтером» стоял на дневное время. После наверняка тяжелой игры с «Александрией» и сложнейшего перелета играть один из главных матчей в сезоне днем… Да еще в плюс 30 — очень тяжело. в сезоне играть днем, например, в плюс 30 очень тяжело. Хорошо, что сместили время на 19 часов. Так немножко получше.

- Тем не менее, матчи разделяют менее трех суток…

– Мы как бы подневольны: нам сказали бежать — мы бежим. Падать — падаем. 19 часов, никуда не деться. Ныть по этому поводу не хочется. Пусть победит сильнейший, – сказал Володько.