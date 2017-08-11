Алексей Сучков: «АБФФ дала нам гарантии на светлое будущее, вот сидим и надеемся на помощь с их стороны»

Полузащитник «Нафтана» Алексей Сучков рассказал о ситуации в клубе.

- Какова ситуация в «Нафтане» в настоящее время?

– Атмосфера в команде рабочая, тренируемся, готовимся к следующим соперникам. В плане финансов у нас стало чуть лучше – клуб погасил все долги за 2017 год, но только перед игроками, которые были первые полгода в команде. Вдобавок ко всему, никто со стороны руководства не может нам дать никаких гарантий, что не начнут накапливаться новые задолженности.

- Жить стало немного легче?

– Я бы так не сказал. С нами рассчитались до июня, то есть за июль зарплату мы не получали и, с большой долей вероятности, скоро к сроку задолженности добавиться еще и август. Что будет дальше – пока неизвестно. Федерация дала нам гарантии на светлое будущее, вот сидим и надеемся на помощь с их стороны.

- Победа над «Слуцком» – это результат обновления команды или, учитывая поражение в следующем матче, это, все-таки, счастливая случайность?

– Про какие-то закономерные наших результатов пока говорить рано. У нас опять строиться новая команда и нужно время для сыгранности. Выиграли у «Слуцка» – это хорошо. Проиграли минскому «Динамо» – ничего страшного, переживем. Мы не загоняемся после поражений и не подбрасываем шапки после побед. «Нафтан» – такая команда, которая идет от игры к игре, показывая свою мужественность и силу духа.

- «Нафтан» чуть был не лишен права дозаявлять новых игроков, но потом все разрешилось. Что тогда испытывал коллектив в этой ситуации?

– Мы находились в подвешенном состоянии. Конечно, в такие моменты многие переживали за наше будущее. Мы сейчас дозаявились лишь благодаря гарантиям главы федерации. До 1 сентября игрокам должны погасить 50 процентов задолженностей за 2014 год. Как оно окажется на самом деле – пока неясно. Сейчас много разговоров, но мало действий.

- Протест, когда команда задержала начало матча с БАТЭ, был единственным. Почему команда перестала бороться дальше?

– Я бы так не сказал. Этот протест был единственной публичной акцией, а так мы обиваем пороги у руководства каждый день. Очень давит такая ситуация, когда ты договариваешься об определенных условиях, при которых ты будешь играть, заверяешь их подписью, но ничего не получаешь. После подобного терпение заканчивается и начинаешь искать другие способы, чтобы быть услышанным. Инициатором этого протеста выступил я, потому что нельзя бесконечно кормить нас своим «завтра»? Не беру в расчет тренерский штаб, словам руководства уже никто не верит, – рассказал Сучков.