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Гари Линекер Дональду Трампу: «Не могли бы вы подождать с ядерной войной до старта сезона АПЛ?»

12.08.2017 10:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа относительно военных приготовлений против КНДР в твиттере. 

«Военные решения уже наготове в случае, если Северная Корея поведет себя неразумно. Надеюсь, Ким Чен Ын выберет иной путь!», – написал Трамп.

«Не могли бы вы подождать с ядерной войной до старта сезона премьер-лиги? Ваше здоровье, футбольные болельщики», – написал Линекер. 

 
 
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Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа относительно военных приготовлений...

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