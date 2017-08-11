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Белорусский метатель молота Павел Борейша стал девятым на ЧМ в Лондоне
12.08.2017 10:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг — Sputnik. Белорусский спортсмен Павел Борейша показал девятый результат в метании молота на чемпионате мира-2017.
Белорус остановился в шаге от топ-8.
"К сожалению, очень обидно, что проиграл сантиметр и не попал для выполнения трех финальных попыток. Сегодня было какое-то слабое состояние — боролся сам с собой. Не понимаю, в чем причина", — цитирует слова Борейши
Спортсмен в лучшей попытке отправил молот к отметке 75,86 м. Всего двух сантиметров не хватило белорусу для попадания в число восьми спортсменов, получивших право на три суперфинальные попытки.
"Сейчас осталось 5 дней до Всемирной универсиады, и я постараюсь там подтянуть результат и красиво закончить сезон", — отметил спортсмен.
В пятницу на чемпионате в Лондоне отличный результат показала Алина Талай. Спортсменка вышла в финал в беге на дистанции 100 метров с барьерами. Талай заняла второе местров полуфинальном забеге, уступив лишь американке Кристине Мэннинг.
"На самом деле я очень рада попаданию в финал. Когда ты смотришь на результаты других девчонок, их season best, то понимаешь, что это будет очень непросто — зайти в финал", — прокомментировала свой результат Алина Талай.
Другая белорусская участница — 20-летния Эльвира Герман — заняла шестое место в этом же полуфинальном забеге. У нее итоговое 19-е место на ЧМ.
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МИНСК, 12 авг — Sputnik. Белорусский спортсмен Павел Борейша показал девятый результат в метании молота на чемпионате мира-2017. Белорус остановился в шаге от топ-8. "К...
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