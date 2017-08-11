Белорусский метатель молота Павел Борейша стал девятым на ЧМ в Лондоне

МИНСК, 12 авг — Sputnik. Белорусский спортсмен Павел Борейша показал девятый результат в метании молота на чемпионате мира-2017.

Белорус остановился в шаге от топ-8.

"К сожалению, очень обидно, что проиграл сантиметр и не попал для выполнения трех финальных попыток. Сегодня было какое-то слабое состояние — боролся сам с собой. Не понимаю, в чем причина", — цитирует слова Борейши сайт Белорусской федерации легкой атлетики.

Спортсмен в лучшей попытке отправил молот к отметке 75,86 м. Всего двух сантиметров не хватило белорусу для попадания в число восьми спортсменов, получивших право на три суперфинальные попытки.

"Сейчас осталось 5 дней до Всемирной универсиады, и я постараюсь там подтянуть результат и красиво закончить сезон", — отметил спортсмен.

В пятницу на чемпионате в Лондоне отличный результат показала Алина Талай. Спортсменка вышла в финал в беге на дистанции 100 метров с барьерами. Талай заняла второе местров полуфинальном забеге, уступив лишь американке Кристине Мэннинг.

"На самом деле я очень рада попаданию в финал. Когда ты смотришь на результаты других девчонок, их season best, то понимаешь, что это будет очень непросто — зайти в финал", — прокомментировала свой результат Алина Талай.

Другая белорусская участница — 20-летния Эльвира Герман — заняла шестое место в этом же полуфинальном забеге. У нее итоговое 19-е место на ЧМ.