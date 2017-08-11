As: Зидан продлил контракт с «Реалом» с удвоенной зарплатой

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжит работу с мадридским клубом.

По информации издания As, которое ссылается на источник в «Реале», стороны заключили новый контракт сроком до лета 2020 года. О нем будет объявлено, как и в ситуации с Иско, когда будет подходящий момент.

Зарплата Зидана выросла с 4,35 миллиона евро в год до 8 миллионов, часть из этой суммы будет выплачиваться бонусами за достижения.