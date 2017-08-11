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Чемпионат мира. Талай пробежит в финале 100 м с барьерами
12.08.2017 12:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдет финал в беге на 100 метров с барьерами на чемпионате мира. Белорусская спортсменка Алина Талай побежит по 8-й дорожке.
Чемпионат мира
Женщины
100 м с/б
2. Надин Виссер (Голландия) – SB 12,78
3. Кендра Харрисон (США) – SB 12,28
4. Салли Пирсон (Австралия) – SB 12,48
5. Памела Дуткевич (Германия) – SB 12,61
6. Доун Харпер Нелсон (США) – SB 12,63
7. Кристина Мэннинг (США) – SB12,58
8. Алина Талай (Беларусь) – SB 12,85
9. Ниа Али (США) – SB 12,52
Старт забега в 22.05 по белорусскому времени.
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Сегодня пройдет финал в беге на 100 метров с барьерами на чемпионате мира.
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