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Чемпионат мира. Талай пробежит в финале 100 м с барьерами

12.08.2017 12:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня пройдет финал в беге на 100 метров с барьерами на чемпионате мира. Белорусская спортсменка Алина Талай побежит по 8-й дорожке.

Чемпионат мира

Женщины

100 м с/б

2. Надин Виссер (Голландия) – SB 12,78

3. Кендра Харрисон (США) – SB 12,28

4. Салли Пирсон (Австралия) – SB 12,48

5. Памела Дуткевич (Германия) – SB 12,61

6. Доун Харпер Нелсон (США) – SB 12,63

7. Кристина Мэннинг (США) – SB12,58

8. Алина Талай (Беларусь) – SB 12,85

9. Ниа Али (США) – SB 12,52

Старт забега в 22.05 по белорусскому времени.

 
 
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Сегодня пройдет финал в беге на 100 метров с барьерами на чемпионате мира.

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