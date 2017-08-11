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Александром Глебом интересуется польская «Сандецья»

12.08.2017 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный редактор польского футбольного портала 2×45.info Пшемыслав Михаляк рассказал, что белорусским полузащитником Александром Глебом интересуется «Сандецья» Новы-Сонч.

«Именно «Сандецья» является клубом, о котором в контексте Александра Глеба вспоминал Петр Козьмински из Super Express. Когда сначала белорус узнал о пяти тысячах евро, был в шоке, что можно столько платить, но выдвинул свои условия: минимум 10 тысяч евро «чистыми», — написал Михаляк в статье для 2×45.info.

Напомним, ранее Super Express сообщил, что Александр Глеб ведет переговоры с одним из клубов чемпионата Польши.

После 4-х туров чемпионата Польши «Сандецья» занимает 9-е место.

Минувший сезон Глеб завершал в составе «Крыльев Советов».

 
 
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Главный редактор польского футбольного портала 2×45.info Пшемыслав Михаляк рассказал, что белорусским полузащитником Александром Глебом интересуется «Сандецья»...

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