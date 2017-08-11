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«Осиповичи» представили новую форму
12.08.2017 14:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Осиповичи» представили новую игровую форму.
Форма выполнена в зеленом цвете с белыми и черными вкраплениями. Форма пошита на белорусском производстве и выполнена по уникальному дизайну.
На всей экипировке размещен специальный буквенный логотип с годом основания клуба в дань истории и стилю.
Вратарские комплекты изготовлены в черном, фиолетовом и васильковом цветах. На груди размещается логотип нового партнера клуба – «Цель-99».
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«Осиповичи» представили новую игровую форму.
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