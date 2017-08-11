«Осиповичи» представили новую форму

«Осиповичи» представили новую игровую форму.

Форма выполнена в зеленом цвете с белыми и черными вкраплениями. Форма пошита на белорусском производстве и выполнена по уникальному дизайну.

На всей экипировке размещен специальный буквенный логотип с годом основания клуба в дань истории и стилю.

Вратарские комплекты изготовлены в черном, фиолетовом и васильковом цветах. На груди размещается логотип нового партнера клуба – «Цель-99».



