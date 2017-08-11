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«Барселона» активировала опцию выкупа Паулиньо у «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 млн евро
12.08.2017 16:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник
Каталонский клуб активировал опцию выкупа игрока у китайцев за 40 миллионов евро. В ближайшее время
«Барса» делала два предложения по футболисту, начав с 20 миллионов евро, однако «Гуанчжоу» отказался продавать игрока за меньшую компенсацию, чем сумма отступных.
Подробную статистику 29-летнего Паулиньо можно изучить
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Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо перейдет в «Барселону».
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