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«Барселона» активировала опцию выкупа Паулиньо у «Гуанчжоу Эвергранд» за 40 млн евро

12.08.2017 16:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо перейдет в «Барселону».

Каталонский клуб активировал опцию выкупа игрока у китайцев за 40 миллионов евро. В ближайшее время «Барселона» официально объявит о трансфере бразильца.

«Барса» делала два предложения по футболисту, начав с 20 миллионов евро, однако «Гуанчжоу» отказался продавать игрока за меньшую компенсацию, чем сумма отступных.

Подробную статистику 29-летнего Паулиньо можно изучить здесь.

 
 
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Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо перейдет в «Барселону».

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