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«Уфа» – «Ростов» – 1:4. Калачев оформил дубль
12.08.2017 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 6-м туре премьер-лиги «Уфа» принимает «Ростов» (1:4).
Дублем в игре отметился белорусский хавбек гостей Тимофей Калачев. Футболист забил гол с пенальти на 64-й минуте, а через две минуты забил второй гол.
Примечательно, что Калачев вышел на замену на 63-й минуте встречи.
Таким образом, в сезоне на счету белоруса три гола и две голевые передачи за матчей сезона.
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В 6-м туре премьер-лиги «Уфа» принимает «Ростов».
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