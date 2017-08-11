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«Уфа» – «Ростов» – 1:4. Калачев оформил дубль

12.08.2017 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 6-м туре премьер-лиги «Уфа» принимает «Ростов» (1:4).

Дублем в игре отметился белорусский хавбек гостей Тимофей Калачев. Футболист забил гол с пенальти  на 64-й минуте, а через две минуты забил второй гол.

Примечательно, что Калачев вышел на замену на 63-й минуте встречи.

Таким образом, в сезоне на счету белоруса три гола и две голевые передачи за матчей сезона.

Уфа – Ростов 1:4 (0:0, 1:4)
Дата проведения
12 августа, 15.00, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 55 Ванек, 1:1 – 57 Гацкан, 1:2 – 64, пенальти Калачев, 1:3 – 66 Калачев, 1:4 – 77 Мевля.
УфаБеленов, Аликин (Абдулавов, 80), Йокич, Табидзе, Живоглядов, Засеев, Пауревич (Безденежных, 46), Ванек (Сысуев, 68), Стоцкий, Игбоун, Фатаи.
РостовПесьяков, Паршивлюк, Бобен, Устинов, Ингасон, Думбия (Зуев, 63), Маер (Калачев, 63), Юсупов, Гацкан, Мевля, Дядюн (Шомуродов, 87).
Предупреждения:
Стоцкий (47), Безденежных (51).

 

 
 
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В 6-м туре премьер-лиги «Уфа» принимает «Ростов».

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