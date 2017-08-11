«Уфа» – «Ростов» – 1:4. Калачев оформил дубль

В 6-м туре премьер-лиги «Уфа» принимает «Ростов» (1:4).

Дублем в игре отметился белорусский хавбек гостей Тимофей Калачев. Футболист забил гол с пенальти на 64-й минуте, а через две минуты забил второй гол.

Примечательно, что Калачев вышел на замену на 63-й минуте встречи.

Таким образом, в сезоне на счету белоруса три гола и две голевые передачи за матчей сезона.