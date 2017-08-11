Виктор Гончаренко: «ЦСКА перевернул игру за счет Головина»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче 6-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1).

«За счет Головина смогли перевернуть игру. Его действия стали решающими. Даже когда мы проигрывали, мы выглядели лучше. ЦСКА не заслуживал поражения. Футболисты держали в голове то, что было в матчах с «Рубином» и «Локомотивом». Но за счет характера смогли изменить ход встречи.

Головин достаточно хорошо готов. Это не является открытием. От него можно требовать такой игры в каждом матче.

Щенников должен подключаться к атаке. И должен делать это правильно. У него стало получаться, и это грозная сила.

Считаю, что сегодня мы достаточно качественно играли. Провели много атак. Исполнительское мастерство сыграло свою роль», – сказал Гончаренко в интервью после матча.