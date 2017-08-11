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Виталий Павлов: «В перерыве в жесткой форме поговорил с ребятами, потому что мне стыдно перед болельщиками»

12.08.2017 20:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов прокомментировал поражение от «Немана» (1:2) в матче 18 тура чемпионата Беларуси.

«Честно говоря, не хочу ничего оценивать. Мы полностью провалили первый тайм. Это было неожиданно для меня, и я не знаю, что случилось, будем разбираться. Хотели в первом тайме сыграть поплотнее. Я предупреждал ребят, что у них будет насыщенная середина. Не знаю, почему они не выполнили мои требования.  Это во-первых. А во-вторых, я не знаю почему они не двигались. Солнечный удар они получили? Я вообще не понял, что это происходило.

Старались больше сыграть от обороны, но все равно ничего не получилось, не знаю почему. Будем разбираться. В перерыве я в жесткой форме поговорил с ребятами, потому что мне стыдно перед болельщиками. Но слава богу во втором тайме они вышли и доказали, что мужики и начали играть в футбол и забили мяч.

Могли забить и второй и сравнять счет. Но в таких играх так играть нельзя, такую фору давать в первом тайме такой команде – это тяжело выходить потом из такого тупика. Так что будем готовиться дальше. У нас очень серьезные следующие игры. Жалко, что сегодня мы потеряли очки, потому что игра была у нас сегодня за шесть очков. Все это понимают. Сейчас будет восстановительная тренировка. Мы проведем анализ. Посмотрим, поговорим. Потому что следующая игра будет выездная очень тяжелая, будем к ней готовиться», – сказал Павлов.

Следующий матч «Слуцк» проведет на выезде против «Городеи.

 
 
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Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов прокомментировал поражение от «Немана» (1:2) в матче 18 тура чемпионата Беларуси.

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