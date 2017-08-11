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Чемпионат Украины. Соперник БАТЭ в Лиге Европы «Александрия» уступила «Шахтеру» – 1:2

12.08.2017 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Александрия», которая является соперником БАТЭ в плей-офф Лиги Европы, сегодня в рамках чемпионата Украины сегодня сыграет с донецким «Шахтером».

Чемпионат Украины

5-й тур

 

Александрия – Шахтер Донецк 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
12 августа, 19.30, «Ника»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 38 Банада, 1:1 – 41 Фред, 1:2 – 60 Феррейра.
АлександрияПанькив, Гитченко, Цуриков, Бондаренко, Бацула, Старенький (Полярус, 64), Запорожан, Банада, Грицук, Чеботаев (Каленчук, 87), Ситало (Пономарь, 64).
Шахтер ДонецкПятов, Ракицкий, Кривцов, Срна, Исмаили, Бернард (Азеведо, 90), Степаненко, Марлос (Петряк, 84), Фред, Коваленко (Алан Патрик, 76), Феррейра.
Предупреждения:
Степаненко (29), Кривцов (45), Срна (54), Марлос (57), Фред (59), Коваленко (59), Запорожан (60), Банада (63).
 
 
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«Александрия», которая является соперником БАТЭ в плей-офф Лиги Европы, сегодня в рамках чемпионата Украины сегодня сыграет с донецким «Шахтером».

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