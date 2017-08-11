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Чемпионат Украины. Соперник БАТЭ в Лиге Европы «Александрия» уступила «Шахтеру» – 1:2
12.08.2017 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Александрия», которая является соперником БАТЭ в плей-офф Лиги Европы, сегодня в рамках чемпионата Украины сегодня сыграет с донецким «Шахтером».
Чемпионат Украины
5-й тур
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«Александрия», которая является соперником БАТЭ в плей-офф Лиги Европы, сегодня в рамках чемпионата Украины сегодня сыграет с донецким «Шахтером».
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