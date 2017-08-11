Алина Талай: «В следующем году я вернусь и буду быстрее и сильнее»

Белорусская бегунья Алина Талай прокомментировала свое шестое место в финальном забеге чемпионата мира на 100 м с барьерами.

«Сезон лучший и шестое место в мире. Что я могу сказать? Это был очень тяжелый год для меня. Я прошла через множество испытаний. Но все я дошла до финала. Я горжусь тем, что сегодня могу сражаться с в компании таких сильных спортсменов. В следующем году я вернусь и буду быстрее и сильнее», – написала Талай в своем инстаграме.