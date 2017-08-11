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Алина Талай: «В следующем году я вернусь и буду быстрее и сильнее»

12.08.2017 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская бегунья Алина Талай прокомментировала свое шестое место в финальном забеге чемпионата мира на 100 м с барьерами.

«Сезон лучший и шестое место в мире. Что я могу сказать? Это был очень тяжелый год для меня. Я прошла через множество испытаний. Но все я дошла до финала. Я горжусь тем, что сегодня могу сражаться с в компании таких сильных спортсменов. В следующем году я вернусь и буду быстрее и сильнее», – написала Талай в своем инстаграме.

 

Season best and 6th place in the world. What can I say? It’s been a very tough year for me , I went through a lot of struggles but still could make to the final. I’m proud that I could run in such a strong company today and fight. Next year I’ll be back and will be faster and stronger

 
 
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Белорусская бегунья Алина Талай прокомментировала свое шестое место в финальном забеге чемпионата мира на 100 м с барьерами.

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