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Благодаря дублю Калачева "Ростов" разгромил "Уфу"

12.08.2017 22:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 авг — Sputnik. Футбольный клуб "Ростов" в шестом туре чемпионата России обыграл команду из Уфы.

Футболисты из Ростова сумели забить четыре мяча в ворота соперника. Единственный забитый гол в составе уфимцев на счету Ондржея Ванека.

Значительным оказался вклад в победу белорусского хавбека Тимофея Калачева, который записал на свой счет два забитых мяча и результативную передачу.

Благодаря этой виктории ростовчане сравнялись по очкам с "Локомотивом" и "Зенитом".

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский полузащитник "Ростов" Тимофей Калачев принес победу команде в очередном туре футбольного чемпионата.

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