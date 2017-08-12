МИНСК, 12 авг — Sputnik. Футбольный клуб "Ростов" в шестом туре чемпионата России обыграл команду из Уфы.

Футболисты из Ростова сумели забить четыре мяча в ворота соперника. Единственный забитый гол в составе уфимцев на счету Ондржея Ванека.

Значительным оказался вклад в победу белорусского хавбека Тимофея Калачева, который записал на свой счет два забитых мяча и результативную передачу.

Благодаря этой виктории ростовчане сравнялись по очкам с "Локомотивом" и "Зенитом".