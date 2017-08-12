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Благодаря дублю Калачева "Ростов" разгромил "Уфу"
12.08.2017 22:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 авг — Sputnik. Футбольный клуб "Ростов" в шестом туре чемпионата России обыграл команду из Уфы.
Футболисты из Ростова сумели забить четыре мяча в ворота соперника. Единственный забитый гол в составе уфимцев на счету Ондржея Ванека.
Значительным оказался вклад в победу белорусского хавбека Тимофея Калачева, который записал на свой счет два забитых мяча и результативную передачу.
Благодаря этой виктории ростовчане сравнялись по очкам с "Локомотивом" и "Зенитом".
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Белорусский полузащитник "Ростов" Тимофей Калачев принес победу команде в очередном туре футбольного чемпионата.
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