Ямайский бегун Усэйн Болт получил травму в последнем забеге в карьере.

Болт травмировал ногу на четвертом этапе эстафеты 4x100 на чемпионате мира в Лондоне.

Одиннадцатикратный чемпион мира не смог завершить дистанцию.

Стоит отметить, что ямаец впервые в карьере не смог финишировать из-за травмы на главном старте.

Напомним, что Болт, завершающий карьеру после чемпионата мира-2017, стал третьим на дистанции 100 м на этом турнире.