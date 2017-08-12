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Усэйн Болт получил травму в последнем забеге в карьере
13.08.2017 00:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Ямайский бегун Усэйн Болт получил травму в последнем забеге в карьере.
Болт травмировал ногу на четвертом этапе эстафеты 4x100 на чемпионате мира в Лондоне.
Одиннадцатикратный чемпион мира не смог завершить дистанцию.
Стоит отметить, что ямаец впервые в карьере не смог финишировать из-за травмы на главном старте.
Напомним, что Болт, завершающий карьеру после чемпионата мира-2017, стал третьим на дистанции 100 м на этом турнире.
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Ямайский бегун Усэйн Болт получил травму в последнем забеге в карьере.
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