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Daily Mail: «Арсенал» продлит контракт с Озилом, Санчес через год уйдет бесплатно
13.08.2017 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил, который через год может стать свободным агентом, скорее всего, заключит новое соглашение с клубом.
28-летний немец продлит контракт с лондонцами с повышением зарплаты до 300 тысяч фунтов в неделю.
Ожидается, что хавбек Алексис Санчес, у которого в июне 2018-го также заканчивается соглашение с «Арсеналом», через год покинет клуб бесплатно и перейдет либо в «Манчестер Сити», либо в «ПСЖ».
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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил, который через год может стать свободным агентом, скорее всего, заключит новое соглашение с клубом.
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