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Трансфер Мбаппе с учетом бонусов обойдется «ПСЖ» дороже Неймара

13.08.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«ПСЖ» согласовал с «Монако» переход форварда Килиана Мбаппе.

Княжеский клуб принял предложение парижан по 18-летнему французу в размере 190 миллионов евро.

С учетом же бонусов сумма трансфера Мбаппе превысит 222 млн, которые «ПСЖ» ранее заплатил «Барселоне» за Неймара.

Таким образом, переход Мбаппе в «ПСЖ» может стать рекордным в мировом футболе.

Ранее сообщалось, что парижане готовы подписать с нападающим 5-летний контракт с окладом 10 млн евро в год после вычета налогов.

 
 
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«ПСЖ» согласовал с «Монако» переход форварда Килиана Мбаппе.

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