ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Паулиньо сегодня пройдет медосмотр в «Барселоне» и завтра будет представлен на «Камп Ноу»

13.08.2017 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо близок к переходу в «Барселону».

Сегодня 29-летний бразилец пройдет медобследование в каталонском клубе, а в понедельник будет официально представлен на «Камп Ноу».

Ранее «Барселона» активировала опцию выкупа Паулиньо за 40 миллионов евро.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо близок к переходу в «Барселону».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Team Liquid выиграла чемпионат мира по Dota 2 и заработала 10,7 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика