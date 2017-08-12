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Паулиньо сегодня пройдет медосмотр в «Барселоне» и завтра будет представлен на «Камп Ноу»
13.08.2017 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо близок к переходу в «Барселону».
Сегодня 29-летний бразилец пройдет медобследование в каталонском клубе, а в понедельник будет официально представлен на «Камп Ноу».
Ранее «Барселона» активировала опцию выкупа Паулиньо за 40 миллионов евро.
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Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо близок к переходу в «Барселону».
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