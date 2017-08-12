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Жозе Моуринью: «Есть предпосылки, что в этом сезоне «МЮ» будет сильнее, чем в прошлом»
13.08.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил вероятность победы в АПЛ в связи с тем, что ранее он выигрывал национальные чемпионаты на второй год работы с клубами.
«Это может произойти не потому, что я выигрывал раньше. Хотя это естественно, что на второй год тренер лучше знает своих игроков и команду. Я не говорю, что лучше узнал лигу, потому что уже давно здесь работаю.
Есть предпосылки к тому, что в этом сезоне «МЮ» будет сильнее, чем в прошлом. Значит ли это, что мы выступим лучше и выиграем титул, я не знаю», — сказал Моуринью.
В прошлом сезоне «МЮ» финишировал в чемпионате Англии 6-м, но как победитель Лиги Европы получил возможность выступить в Лиге чемпионов.
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил вероятность победы в АПЛ в связи с тем, что ранее он выигрывал национальные чемпионаты на второй год...
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