Алина Талай: «Когда я приехала в Лондон, даже не ожидала, что дойду до финала. В принципе, я собой горжусь»

Белоруска Алина Талай прокомментировала свое выступление на чемпионате мира в Лондоне. В финале бега на 100 м с барьерами Талай финишировала 6-й.

– Бежалось, в принципе, неплохо. Я довольна, что удалось показать season best. Наверное, это максимум из того, что я могла показать на этих соревнованиях. В прошлый раз я не хотела говорить, но пять дней назад я перенесла ротовирусную инфекцию, когда я вообще думала, что уже не выйду на старт. Поэтому я довольна. Тем более, в такой компании шестое место!

Конечно, когда ты на стадионе, тебе хочется еще больше, еще лучше, по максимуму. Но нужно немного терпения и я думаю, в следующем году все получится. Еще у меня будет два старта впереди, но я уже могу сказать, что это был самый сложный сезон в моей жизни. Раньше, когда я еще не бежала стабильно 12.7, когда у меня тоже были некоторые проблемы со здоровьем, с результатом 12.9 – это было все-таки не то. Тогда я не думала, что могу бежать 12.7 – 12.6 практически каждые соревнования. А сейчас я знаю, что могу бежать быстрее, но что-то не получается.

Я переделала такой объем работы – это очень трудный сезон. Когда я приехала в Лондон, даже не ожидала, что дойду до финала, здраво понимая, что я не в своей оптимальной форме. Но в такой компании попасть в финал! В принципе, я собой горжусь.

Конечно, есть некоторые моменты, которые мы с тренером обсуждали, над чем нужно работать. Но переход на его методику занимает от года до полутора лет, потому что у него в тренировочном процессе – упор больше на нервно-мышечную деятельность, нежели на метаболические процессы. Поэтому нужно время. Я с оптимизмом смотрю в будущее и не собираюсь заканчивать карьеру, хоть некоторые и списывают меня со счетов, может быть, и думаю, что уже зимой смогу порадовать результатами. Так что спасибо всем! Ребята, ждите меня в Беларуси и встречайте в аэропорту, – сказала Талай.