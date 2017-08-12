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Цинциннати (WTA). Квалификация. Соболенко обыграла Уотсон, Саснович сильнее Мертенс
13.08.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
WTA Premier 5
Western & Southern Open
Цинциннати, США
14-20 августа
Призовой фонд – 2 536 154 долларов
Квалификация
Первый круг
Арина Соболенко (Беларусь) – Хизер Уотсон (Великобритания) 7:6, 6:4
Александра Саснович (Беларусь) – Элиза Мертенс (Бельгия) 2:6, 7:5, 6:2
Во втором круге квалификации Арина Соболенко сыграет с хорваткой Донной Векич, Саснович будет противостоять американка София Кенин.
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WTA Premier 5 Western & Southern Open Цинциннати, США 14-20 августа Призовой фонд – 2 536 154 долларов Квалификация Первый круг Арина Соболенко (Беларусь) – Хизер Уотсон (Великобритания)...
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