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Цинциннати (WTA). Квалификация. Соболенко обыграла Уотсон, Саснович сильнее Мертенс

13.08.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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WTA Premier 5

Western & Southern Open

Цинциннати, США

14-20 августа

Призовой фонд – 2 536 154 долларов

Квалификация

Первый круг

Арина Соболенко (Беларусь) – Хизер Уотсон (Великобритания) 7:6, 6:4

Александра Саснович (Беларусь) – Элиза Мертенс (Бельгия) 2:6, 7:5, 6:2

Во втором круге квалификации Арина Соболенко сыграет с хорваткой Донной Векич, Саснович будет противостоять американка София Кенин.

 
 
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WTA Premier 5 Western & Southern Open Цинциннати, США 14-20 августа Призовой фонд – 2 536 154 долларов Квалификация Первый круг Арина Соболенко (Беларусь) – Хизер Уотсон (Великобритания)...

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