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Алексей Кучук: «Команда села физически? Ребята не в оптимальной форме. Ничего страшного, еще наберут»

13.08.2017 09:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Крумкачоў» Алексей Кучук прокомментировал итог матча с «Днепром» (0:0):

— Спасибо команде за отдачу и желание. Держали структуру на протяжении 90 минут. Игра была ничейной. Да, были моменты, выходы один на один. Но при этом ничья — закономерный результат.

— Почему вы так «недолюбливаете» Карпа? У него мало игровой практики.

— Все нормально, отлично к Вове отношусь. Просто ему еще надо набрать кондиции. Я ведь не могу поставить 12 или 15 человек на игру.

— Структура игры сохранялась, однако вам не кажется, что физически команда села, особенно полузащита?

— Не хочу говорить детально, но дело в том, что были ребята не в оптимальной форме. Ничего страшного, еще наберут.

— Тренер гостей сказал, что ваша команда играла «наудачу». Что можете на это сказать?

— Что тут сказать? Мы держали структуру игры, создавали моменты, делали то, что отрабатывали на тренировках. И у нас были моменты, – сказал Кучук.

 
 
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Главный тренер «Крумкачоў» Алексей Кучук прокомментировал итог матча с «Днепром» (0:0): — Спасибо команде за отдачу и желание.

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