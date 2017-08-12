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Йонас Энрот: «В моем мире самый известный белорус — Андрей Мезин»
13.08.2017 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Шведский вратарь минского «Динамо» Йонас Энрот рассказал о том, кого знает из белорусских спортсменов.
— Хорошо знаю игравших в НХЛ Костицыных и Грабовского. Еще у вас есть очень сильный велогонщик Василий Кириенко из команды «Скай». Кто еще? Назовите какие-нибудь фамилии, а я попробую их вспомнить.
Виктория Азаренко? Да, теннисистка, но внешне я ее не узнаю. Дарья Домрачева? Нет, про нее я вообще ничего слышал. Александр Глеб? А вот его я помню. Это футболист, игравший за «Арсенал» и «Барселону».
А вообще в моем мире самый известный белорус — Андрей Мезин. Отличный вратарь, которого я очень хорошо запомнил по выступлению на чемпионатах мира. Вы можете гордиться таким соотечественником, – рассказал Энрот.
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Шведский вратарь минского «Динамо» Йонас Энрот рассказал о том, кого знает из белорусских спортсменов.
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