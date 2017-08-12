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Пловец Павел Санкович занял первое место на этапе Кубка мира в Нидерландах

13.08.2017 10:46 — Новости Спорта | БелТА  
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Пловец Павел Санкович занял первое место на этапе Кубка мира в Нидерландах
Павел Санкович

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Павел Санкович занял первое место на дистанции 50 м на спине на третьем этапе Кубка мира в 25-метровом бассейне, который завершился в Эйндховене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он установил национальный рекорд на дистанции 50 м на спине, проплыв с результатом 22,84. Предыдущий рекорд также принадлежал Павлу Санковичу (23,01) и был установлен в 2016 году. В призерах также немец Эрик Кристиан Динер (23,31 сек.) и японец Масаки Канеко (23,55 сек.). Четвертое место на этой же дистанции занял белорус Виктор Стаселович (23,63 сек.).

Еще одну медаль в копилку белорусской команды принес Илья Шиманович: в решающем заплыве на 50 м брассом он стал третьим - 26,10 сек. Первым финишировал Камерон ван дер Бург из ЮАР (25,63 сек.), вторым - россиянин Кирилл Пригода (26,00 сек.).

В финале на дистанции 100 м баттерфляем также в шаге от пьедестала финишировал Евгений Цуркин (50,13 сек.), Егор Додолев занял шестое место (51,03 сек.). Первое место занял Чад ле Кло из ЮАР (49,09 сек.), второе - итальянец Маттео Риволта (49,54 сек), бронзовую награду завоевал американец Том Шелдс (49,70).

Кубок мира по плаванию в 25-метровом бассейне продолжится уже осенью в Азии. 30 сентября мировая плавательная серия пройдет в Гонконге, 4 октября в Дохе (Катар) состоится очередной этап. В ноябре Кубок мира по плаванию будет проводиться в Пекине, Токио и Сингапуре.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Павел Санкович занял первое место на дистанции 50 м на спине на третьем этапе Кубка мира в 25-метровом бассейне,...

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