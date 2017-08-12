Евгений Костюкевич: «Отказ игроков «Крумкачоў» ехать в «Витебск»? О каком профессионализме может идти речь? Футбол такого не прощает»

Вратарь «Крумкачоў» Евгений Костюкевич поделился мнением о ситуации в клубе, а также о решении некоторых футболистов не поехать на выездной матч в Витебск.

«Я бы в жизни не позволил себе такого, зная, что команда во мне нуждается. Это неправильно по отношению к партнерам, да и просто обман самого себя и футбола. Мне кажется, футбол такого не прощает. Как я могу не ехать на матч, если только вчера, можно сказать, начал играть? Да, пускай моя зарплата ниже чуть ли не любого дворника, но дело далеко не в деньгах, а в том, что мне просто доверяют и дают играть.

О каком профессионализме может идти речь? Даже если у нас есть задержки по зарплате, игроки могли выйти на игру, показать свои умения, забить гол, два или три и этим самым помочь себе уехать в другой клуб. Мне кажется, что новые работодатели могли бы обратиться в «Крумкачы» с очень небольшим предложением, которое бы устроило клуб. Очевидно, что шантажом не получится выбить деньги, которых попросту нет. Хотя это личное дело каждого, и я не буду никого осуждать.

Накануне игры с «Витебском» я приболел и пропустил две тренировки, а с ними и собрания игроков по ситуации с долгами. Косвенно знал, что парни обсуждают пропуск выезда, но не думал, что они реально на это пойдут. На предыгровой тренировке у меня спросили: «Ну что, ты едешь?». Я, как дурачок, ответил: «Конечно, поеду, если возьмут».

Я не мог подумать, что в автобусе вместо отдельных футболистов основы увижу дублеров. Некоторых молодых парней даже не знал по именам. Казалось, что еду в Витебск на исполнение приговора. Не понимал, кто будет играть в составе: пацан из «Макдональдса», который взял выходной, или человек, первый раз в жизни попавший в заявку в команду высшей лиги?

Конечно, можно понять, почему пацаны больше не могли оставаться в клубе. Им надо кормить семьи, элементарно содержать себя. Но все же стоило решить с Денисом Шунто эти вопросы до игры: не бойкотировать матч, а прекратить сотрудничество, разорвав контракт. Пока ты в команде — такое поведение неприемлемо.

К счастью, у меня есть основной источник дохода — магазин разливного пива в Жодино, который мы открыли вместе с другом. Когда на пять лет завершал карьеру, понял, что надо иметь резервы и быть готовым к любому развитию событий. Теперь я работаю по 12-14 часов каждый день без выходных (максимум — один выходной в три недели). Перед тренировками занимаюсь делами в магазине, после этого еду за товаром и до позднего вечера разгружаю пиво.

Кому-то не хватило терпения, кому-то — веры. Люди — хозяева своей жизни. Те, кто хотел уйти, думаю, уже сделали это. Молодым игрокам самое время доказывать свою состоятельность. Я на этом корабле отплывал — на нем и утону, если придется. Хотя все еще надеюсь, что не разобьемся о случайную скалу, – сказал Костюкевич.