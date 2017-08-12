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Кубок мира. Санкович выиграл 50 м на спине в Эйндховене, Шиманович – третий на дистанции 50 м брассом

13.08.2017 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок мира

Эйндховен, Голландия

Мужчины

50 м, спина

1. Павел Санкович (Беларусь) – 22,84

2. Кристиан Динер (Германия) – 23,31

3. Масаки Канеко (Япония) – 23,55

4. Виктор Стаселович (Беларусь) – 23,63

50 м, брасс

1. Кэмерон ван дер Бург (ЮАР) – 25,63

2. Кирилл Пригода (Россия) – 26,00

3. Илья Шиманович (Беларусь) – 26,10

 
 
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