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Кубок мира. Санкович выиграл 50 м на спине в Эйндховене, Шиманович – третий на дистанции 50 м брассом
13.08.2017 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок мира
Эйндховен, Голландия
Мужчины
50 м, спина
1. Павел Санкович (Беларусь) – 22,84
2. Кристиан Динер (Германия) – 23,31
3. Масаки Канеко (Япония) – 23,55
4. Виктор Стаселович (Беларусь) – 23,63
50 м, брасс
1. Кэмерон ван дер Бург (ЮАР) – 25,63
2. Кирилл Пригода (Россия) – 26,00
3. Илья Шиманович (Беларусь) – 26,10
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Кубок мира. Санкович выиграл 50 м на спине в Эйндховене, Шиманович – третий на дистанции 50 м брассом
Кубок мира Эйндховен, Голландия Мужчины 50 м, спина 1.
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