Джастин Гэтлин: «Через пару лет Болт вернется, на этом он не остановится»

Американский спринтер Джастин Гэтлин высказал предположение о том, что Усэйн Болт вернется в профессиональный спорт.

Ранее представитель Ямайки Болт неоднократно заявлял, что закончит соревноваться после чемпионата мира в Лондоне.

«Он вернется через год или два, он будет готов. Он любит спорт, а фанаты любят его, от этого просто так не откажешься. Он шоумен. И он все еще остается великим, сегодняшний вечер не умаляет его заслуг. Мы снимаем перед ним шляпу и надеемся, что он вскоре поправится», – сказал Гэтлин.

Напомним, во время своего последнего забега Усэйн Болт травмировал ногу и не смог завершить дистанцию.

«На стадионе было прохладно, перед забегом мы слишком рано сняли тренировочные костюмы. Думаю, поэтому и могла произойти судорога у Болта. Я надеюсь, что это именно судорога и она быстро пройдет. Уверен, Усэйн Болт на этом не остановится», – добавил американец.

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