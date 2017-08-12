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Джастин Гэтлин: «Через пару лет Болт вернется, на этом он не остановится»
13.08.2017 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Американский спринтер Джастин Гэтлин высказал предположение о том, что Усэйн Болт вернется в профессиональный спорт.
Ранее представитель Ямайки Болт неоднократно заявлял, что закончит соревноваться после чемпионата мира в Лондоне.
«Он вернется через год или два, он будет готов. Он любит спорт, а фанаты любят его, от этого просто так не откажешься. Он шоумен. И он все еще остается великим, сегодняшний вечер не умаляет его заслуг. Мы снимаем перед ним шляпу и надеемся, что он вскоре поправится», – сказал Гэтлин.
Напомним, во время своего последнего забега Усэйн Болт травмировал ногу и не смог завершить дистанцию.
«На стадионе было прохладно, перед забегом мы слишком рано сняли тренировочные костюмы. Думаю, поэтому и могла произойти судорога у Болта. Я надеюсь, что это именно судорога и она быстро пройдет. Уверен, Усэйн Болт на этом не остановится», – добавил американец.
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Американский спринтер Джастин Гэтлин высказал предположение о том, что Усэйн Болт вернется в профессиональный спорт.
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