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Евролига. 4-й этап. Беларусь против Португалии

13.08.2017 13:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси по пляжному футболу играет на этапе Евролиги в венгерском Шиофоке.

Пляжный футбол

Евролига

4-й этап

Шиофок, Венгрия

1-й тур

11 августа

Беларусь – Польша 6:0

Голы: 1:0 – 11 Бриштель, 2:0 – 15 Константинов, 3:0 – 26 Бокач, 4:0 – 32 Бриштель, 5:0 – 34 Самсонов, 6:0 – 36 Бришетль.

Азербайджан – Португалия 3:9

2-й тур

12 августа

Беларусь – Азербайджан 4:1

Голы: 1:0 – 5 Константинов, 2:0 – 12 Бриштель, 3:0 – 14 Самсонов, 3:1 – 22 Маммадов, 4:1 – 29 Константинов.

Португалия – Польша 3:3

3-й тур

13 августа

Португалия – Беларусь – 16.45

Азербайджан – Польша – 15.30

Турнирное положение: Беларусь – 6 очков (2 матча), Португалия – 4 (2), Польша – 4 (2), Азербайджан – 0 (2).

 

 
 
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Сборная Беларуси по пляжному футболу играет на этапе Евролиги в венгерском Шиофоке.

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