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Евролига. 4-й этап. Беларусь против Португалии
13.08.2017 13:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси по пляжному футболу играет на этапе Евролиги в венгерском Шиофоке.
Пляжный футбол
Евролига
4-й этап
Шиофок, Венгрия
1-й тур
11 августа
Беларусь – Польша 6:0
Голы: 1:0 – 11 Бриштель, 2:0 – 15 Константинов, 3:0 – 26 Бокач, 4:0 – 32 Бриштель, 5:0 – 34 Самсонов, 6:0 – 36 Бришетль.
Азербайджан – Португалия 3:9
2-й тур
12 августа
Беларусь – Азербайджан 4:1
Голы: 1:0 – 5 Константинов, 2:0 – 12 Бриштель, 3:0 – 14 Самсонов, 3:1 – 22 Маммадов, 4:1 – 29 Константинов.
Португалия – Польша 3:3
3-й тур
13 августа
Португалия – Беларусь – 16.45
Азербайджан – Польша – 15.30
Турнирное положение: Беларусь – 6 очков (2 матча), Португалия – 4 (2), Польша – 4 (2), Азербайджан – 0 (2).
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Сборная Беларуси по пляжному футболу играет на этапе Евролиги в венгерском Шиофоке.
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