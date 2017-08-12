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Олег Кубарев: «Если бы немного повезло, то могли выиграть у минского «Динамо»

13.08.2017 17:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:1) в рамках 18 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

«Волевая игра. Если брать голевые ситуации, то мы могли не проиграть. Если бы немного повезло, то могли и выиграть. У нас был стопроцентный момент при счете 0:0, а у наших ворот до этого голевых ситуаций не было.

Наше поражение в очередной раз подтверждает, что команде чего-то не хватает. Я уже объяснял причины и не собираюсь их повторять каждый раз. Это наши проблемы. Нам с ними справляться, нам их решать. Не дотерпели – надо трудиться, у нас есть для этого время», – сказал Кубарев.

 
 
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Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев прокомментировал поражение от минского «Динамо» (0:1) в рамках 18 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент...

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