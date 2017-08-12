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Сергей Гуренко: «Рад, что дожали «Торпедо» и добились положительного результата»
13.08.2017 17:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Торпедо-БелАЗ» (1:0) в матче 18 тура чемпионата Беларуси.
– Игра была непростая. Мы владели инициативой и больше контролировали мяч. Не так просто взломать такую эшелонированную оборону. Очень медленное поле, мяч зажевывался. Созидать было сложнее, чем обороняться. Рад, что дожали и добились положительного результата. Двигаемся дальше.
– Медленное поле из-за того, что высокая трава?
– Она густая. В такую жаркую погоду, когда поле не полито, ты бегаешь, как по трясине. Игрок бежит быстрее, чем движется мяч. За границей стоят автополивы. Команды пришли на разминку – полили. Ушли в подтрибунку – смочили. Надо просто смочить – тогда мяч будет двигаться быстрее. Если не играл в футбол, не поймешь эти нюансы. А это не маленькие, а большие нюансы. Когда мы играли на Кипре, поле было динамичное. Я думаю, у БАТЭ в игре с «Минском» это была одна из проблем.
– Почему не были заявлены Лукич и Николич?
– Они почувствовали недомогание. У нас хорошая обойма – решили их поберечь, чтобы не усугубить травму, – сказал Гуренко.
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал победу над «Торпедо-БелАЗ» (1:0) в матче 18 тура чемпионата Беларуси.
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