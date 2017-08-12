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Торонто (WTA). Финал. Свитолина сыграет с Возняцки
13.08.2017 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финале турнира в Торонто украинка Элина Свитолина, выигравшая все четыре своих финала в этом сезоне, сыграет с Каролин Возняцки, проигравшей все пять своих.
Rogers Cup
Торонто, Канада
7 – 13 августа 2017
Premier 5
Призовой фонд – 2 735 139 долларов
Открытые корты, хард
Финал
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В финале турнира в Торонто украинка Элина Свитолина, выигравшая все четыре своих финала в этом сезоне, сыграет с Каролин Возняцки, проигравшей все пять своих.
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