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Монреаль (АТР). Финал. Федерер сыграет со Зверевым-младшим
13.08.2017 16:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финале «Мастерса» в Монреале Роджер Федерер сыграет с 20-летним Александром Зверевым.
Coupe Rogers
Монреаль, Канада
7 – 13 августа 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 917 120 долларов
Открытые корты, хард
Финал
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В финале «Мастерса» в Монреале Роджер Федерер сыграет с 20-летним Александром Зверевым.
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