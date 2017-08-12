ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Монреаль (АТР). Финал. Федерер сыграет со Зверевым-младшим

13.08.2017 16:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В финале «Мастерса» в Монреале Роджер Федерер сыграет с 20-летним Александром Зверевым.

Coupe Rogers

Монреаль, Канада

7 – 13 августа 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 917 120 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Александр Зверев (Германия)  Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
13 августа, 21.00
Онлайн матча
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале «Мастерса» в Монреале Роджер Федерер сыграет с 20-летним Александром Зверевым.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Скрипченко возглавит «Анжи»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика